De Laurentiis a sorpresa: «Proposto il rinnovo a Sarri a gennaio»

Aurelio De Laurentiis prova a far chiarezza sul futuro dell’allenatore partenopeo e svela: «Proposta di rinnovo fatta a gennaio, siamo disponibili al negoziato»

In casa Napoli tiene banco, e terrà banco forse tutta l’estate, la questione Sarri. L’allenatore toscano non è ancora convinto del rinnovo e la possibilità di approdare in una big italiana o europea lo stuzzica molto. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha provato a fare chiarezza sul futuro dell’allenatore a margine della presentazione dello spot ‘Race for the cure’ nella Casa del Cinema di Roma.

Le sue parole: «Sarri ha un contratto fino al 2020, il rinnovo gli è stato già proposto. Noi ci siamo incontrati a gennaio in Toscana. Sarri sa perfettamente come io la penso e ha tutta la mia stima. Quindi quando vorrà firmare, anche con eventuali modifiche da lui richieste per le quali siamo sempre democraticamente e razionalmente disponibili al negoziato e alla discussione, noi siamo qua». De Laurentiis ha poi aggiunto: «La sua venuta è stata una mia scelta, mi sono preso gli improperi dei tifosi, ma io ho le spalle grosse e sapevo bene quel che facevo. Gli allenatori li ho sempre scelti io e non mi sembra di aver fatto male. Se può rescindere? Certo, ma prima parliamone, discutiamone insieme cosa si deve fare, troviamo le soluzioni, Io sono disponibile 24 ore su 24».