Materazzi incorona Conte: «Ha spodestato la Juve come l’acqua che rompe la roccia»

Marco Materazzi elogia Antonio Conte dopo la conquista dello Scudetto: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore

Marco Materazzi, ai microfoni di Radi024 nel corso di “Tutti Convocati”. Le sue parole su Conte.

«Conte non sarà mai un tifosissimo interista, ma è un grandissimo professionista. Ha capito cosa vuol dire vincere lo Scudetto con l’Inter, vuol dire dedizione, vuol dire rispetto per i colori, vuol dire purezza. Io ho pensato sempre al gruppo e l’ho dimostrato. Non è facile creare un gruppo, c’è riuscito alla grandissima Conte in questi due anni. Non era per niente facile, piano piano ha spodestato la Juventus come l’acqua che rompe la roccia».