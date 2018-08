Dopo Mister X, anche Mister Y. Il mercato dell’Inter si anima: i nerazzurri su Matic e Gundogan? Le ultimissime

Luka Modric è diventato il sogno di mercato dell’Inter. Ancora pochi giorni di pazienza e scopriremo le reali intenzioni del giocatore. Il croato tornerà a Madrid dopo le vacanze in Sardegna e tra domenica e l’inizio della prossima settimana incontrerà il presidente Florentino Perez per parlare del suo futuro. Nel frattempo l’Inter lavora anche a delle valide alternative. Sfumato Arturo Vidal, ormai a un passo dal Barcellona, i nerazzurri sarebbero alla caccia di un nuovo Mister Y in Premier League e si parla di Matic e di un centrocampista del Manchester City.

Secondo Il Corriere dello Sport, Nemanja Matic, che non è ritenuto imprescindibile dallo United dopo l’arrivo di Fred e la probabile conferma di Paul Pogba, sarebbe stato proposto alla dirigenza nerazzurra ma il giocatore non ha le caratteristiche di Modric e nemmeno quelle di Vidal e potrebbe non fare al caso di Spalletti. Qualcuno ha parlato anche di possibili obiettivi sulla sponda City (Gundogan in passato è stato accostato ai nerazzurri) ma al momento sono solo chiacchiere. Attenzione poi al nome di Mateo Kovacic. Gioca nella Liga ma è in uscita dal Real e l’Inter, dopo averlo ceduto ai Blancos, non ha mai smesso di seguirlo.