Matthäus: «Barella è tra i più forti giocatori in Italia. Contento per l’Europeo azzurro»

Lothar Matthäus ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante i Facchetti Awards: le sue dichiarazioni

Lothar Matthäus ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante i Facchetti Awards. Le sue dichiarazioni.

ITALIA – «Io sono contento per il calcio in Italia e gli sport. Ho visto grandi partite allo stadio, dall’inizio l’Italia era pronta per vincere questo titolo, quindi complimenti».

BARELLA – «È un grande giocatore, ha molto intensità, è importante per questa squadra. È giovane, ha tanti anni davanti lui, sicuramente è tra i più grandi giocatori in Italia adesso».

LAUTARO – «Tanti giocatori hanno giocato con il numero 10 dopo di me, lui può giocarci perché può fare la differenza ad alto livello».

LEWANDOWSKI – «Abbiamo grandissimi giocatori davanti, che possono segnare e hanno le qualità. Lui è uno dei tanti. Haaland sicuramente, così come Lukaku. Anche Dzeko ha segnato un buon numero di gol, abbiamo grandissimi giocatori anche italiani come Chiesa che è un grande attaccante. Ha fatto reti importanti».