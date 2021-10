Matthaus punge Boateng: «Qual è il suo ruolo? I bei tempi sono finiti»

Lothar Matthaus ha parlato della carriera di Kevin Prince Boateng, le parole dell’ex centrocampista sul suo ruolo nel club

Interveuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland, Lothar Matthaus ha commentato il momento che sta vivendo Kevin Prince Boateng. Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter riprese da Itasportpress.

«Onestamente non ho ancora capito quale sia il suo ruolo nel club. Non comprendo se deve essere una guida in campo o nello spogliatoio. Bobic è molto legato a lui dai tempi dell’Eintracht Francoforte ma parliamo di quando Boateng era ancora un grande giocatore, seppur un personaggio difficile. Ecco, quei tempi, i bei tempi, sono finiti».

