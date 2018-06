Matuidi fa il mercato della Juve: «Grazie Allegri. Emre Can e Golovin super»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato del possibile arrivo di Emre Can e Golovin ma anche di Max Allegri

«Allegri ha dimostrato amore per la Juventus dicendo di no al Real Madrid e per noi tutto questo è super». Parla così Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus e della Francia, impegnato ieri nell’esordio Mondiale contro l’Australia. I francesi hanno faticato ma hanno vinto grazie a un gol nei minuti conclusivi di Paul Pogba: «Non siamo stati perfetti ma abbiamo vinto. Con l’Australia ci attendeva una sfida complicata e noi abbiamo vinto: al Mondiale conta solo vincere».

Blaise Matuidi ha parlato del possibile arrivo di Aleksandr Golovin, protagonista con la Russia con due assist e un gol, e ha dato un consiglio alla Juventus: «Non sono io a fare il mercato – dice a La Gazzetta dello Sport – e non dovete chiedere a me. Io ho visto la partita della Russia e posso dire che Golovin mi ha impressionato: mi è sembrato un giocatore molto forte, un giocatore super, mi è piaciuto davvero tantissimo». A proposito di nuovi acquisti: «Emre Can? Ha esperienza e qualità. Del resto è un giocatore della Germania nel giro della Nazionale. Farà molto bene alla Juve e lo accoglieremo a braccia aperte. Pogba alla Juve? Dovete chiederlo a lui».