Roma, Maurizio Costanzo: «Mourinho mi ricorda Capello»

Maurizio Costanzo dice la sua su Jose Mourinho: ecco le dichiarazioni del giornalista, responsabile delle strategie comunicative della Roma

Maurizio Costanzo dice la sua su Jose Mourinho ai microfoni di Teleradiostereo.

«Mourinho? Un grande, non solo come allenatore, ma anche come comunicatore. Io ho conosciuto bene Capello e José me lo ricorda molto per il suo modo di fare. Proveremo ad organizzare una giornata dove un nostro giocatore potrà intervenire sulle varie frequenze radiofoniche. Stiamo pensando anche ai più giovani: ad esempio lunedì si riapriranno le scuole e la nostra mascotte andrà a trovare gli studenti di un istituto. Vorremmo inoltre mettere in calendario una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’intento è di avvicinare ulteriormente la nostra squadra alla gente».