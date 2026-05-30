Mauro Berruto preoccupato: «Il calcio oggi rappresenta un abisso morale, finanziario e anche di risultati sportivi. Non vedo percezione della grandezza del problema!» – VIDEO

Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore di pallavolo, ha parlato così dello stato attuale del calcio italiano. Le sue dichiarazioni

Il momento storico del calcio italiano è segnato da profonde criticità strutturali, e le voci autorevoli del panorama nazionale non mancano di sottolinearne la gravità. A margine dell’evento ufficiale di presentazione della Nuova Carta Etica dello Sport, una figura di spicco come Mauro Berruto, deputato della Repubblica ed ex commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, ha espresso una severa e lucida disamina sullo stato di salute del movimento calcistico. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Calcio+TV , non lasciano spazio a sconti o a facili ottimismi, evidenziando una crisi che va ben oltre il semplice terreno di gioco.

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Interpellato sulle attuali dinamiche del mondo del pallone, Berruto ha lanciato un vero e proprio allarme rivolto alle istituzioni sportive e ai club, accusati di mancare di una visione programmatica e collettiva:

«Non stupisco nessuno se dico che il calcio oggi rappresenta un abisso morale, finanziario e anche di risultati sportivi. Ma questa è la conseguenza. Sono molto preoccupato perché non vedo percezione della grandezza del problema, non vedo volontà di soluzioni e soprattutto – una cosa che sarebbe fondamentale – non pensare solo al metro quadrato che sta sotto i piedi. Le componenti devono incominciare a ragionare in una maniera diversa dal passato, rivolta non solo all’interesse di categoria. Se non succede questo, la soluzione credo sia molto lontana. Tutti i cambiamenti hanno bisogno di tempo, il lavoro della Carta Etica richiederà attenzione, manutenzione perché siamo lontani dai principi raccolti. La Carta Etica è una bussola, un indicatore ma siamo di fronte ad un Paese ancora lontano».

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I valori e i 13 punti della Nuova Carta Etica dello Sport

Le forti parole dell’ex allenatore si inseriscono perfettamente nel contesto valoriale promosso da Etica e SPORT, un’importante associazione di cultura sportiva nata nel 2014 con il fine di tutelare e promuovere i sani principi dell’agonismo. Durante la manifestazione è stata illustrata LA NUOVA CARTA ETICA DELLO SPORT, un documento programmatico fondamentale redatto grazie alla consulenza di Stefano Tallia e Pasquale Quaranta.

Questo vero e proprio manifesto si articola in 13 punti essenziali che mirano a riformare la base culturale del sistema sportivo moderno. I delicati temi trattati spaziano dal rispetto delle regole civili alla necessità di una vera inclusione sociale, passando per l’imprescindibile parità di genere e la tutela della salute fisica e mentale degli atleti. Il documento si chiude infine con un forte e universale appello legato al binomio tra Sport e Pace.

L’associazione richiede un impegno attivo e rigoroso a tutti i firmatari: chi sottoscrive questa carta, infatti, si impegna formalmente a diffonderne i contenuti in ogni ambito della società e, soprattutto, a darle concreta attuazione nella vita sportiva quotidiana, trasformando queste nobili linee guida in solide realtà.