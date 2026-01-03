Maxime Lopez sicuro: «Noi possiamo dire la nostra rispetto al PSG per quel motivo. Sulla Serie A...» - Calcio News 24

Calcio Estero
Maxime Lopez sicuro: «Noi possiamo dire la nostra rispetto al PSG per quel motivo. Sulla Serie A…»
Maxime Lopez, capitano del Paris FC ed ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina, parla a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro il PSG.
IL DERBY CONTRO IL PSG «La verità è che oggi il Psg è la squadra più forte al mondo e noi una neopromossa. Si dà qualcosa in più. L’ho visto in quelli italiani. Non capita spesso di giocare contro il Pallone d’oro Dembélé o contro uno come Doué. Ma non c’è ancora vera rivalità. È più un derby per me che sono marsigliese. Spero che un giorno ci giocheremo il titolo, ma adesso l’importante è salvarci».
IL PROGETTO PARIS FC «C’è ancora una dimensione familiare. Giochiamo un buon calcio come nel mio Sassuolo dove c’erano ottimi giocatori come Raspadori, Scamacca, Berardi. Il Sassuolo è ricco, ma il Pfc di più e siamo a Parigi che attira di più i riflettori. Le cose qui sono destinate a cambiare».
LA SCELTA DELLA FRANCIA «Avevo bisogno di tornare in Francia e ritrovare il gusto di giocare. Ho vinto la mia scommessa. E in più qui gioco con mio fratello Julien: è stato un sogno giocare insieme al Velodrome a Marsiglia».
DE ZERBI «È uno dei migliori al mondo. Mi volle al Sassuolo, poi cercò di portarmi allo Shakhtar, al Brighton e pure al Marsiglia. Sta facendo un ottimo lavoro».
LA SERIE A «In Serie A ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi stupisce. Grosso voleva rimanessi. Con Italiano ho giocato poco ma imparato molto. A Firenze forse hanno cambiato troppi giocatori. Mi piace il Como. Peccato non aver giocato in una top come Milan, Inter o Juventus».
IL GOL ALLA JUVE NEL 2021 «È il ricordo più bello della mia esperienza italiana. Festeggiai come CR7. E non dimentico i gol al Napoli, al Maradona».
LA CORSA SCUDETTO IN SERIE A «Bello vedere tanta rivalità, secondo me sarà un derby tra il Milan, che ha un Modric in più, e l’Inter che rimane una squadra molto forte».