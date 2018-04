Maxischermo Liverpool-Roma, ecco dove vedere la partita nella Capitale

Liverpool-Roma, ecco i locali della movida capitolina che proietteranno la partita di semifinale di Champions League con un maxischermo

E’ il grande giorno di Liverpool-Roma, semifinale di andata della Champions League 2017/2018. I tifosi giallorossi che sono riusciti ad acquistare il biglietto per Anfield Road stanno partendo alla volta di Liverpool questa mattina, ma in tanti si sono recati in Inghilterra già con i voli di ieri sera e ieri pomeriggio. In tanti non vogliono perdersi questo appuntamento storico della formazione di Di Francesco, chiamata a eliminare nel doppio turno il Liverpool e approdare alla finale di Champions League in programma a Kiev. Chi non ha avuto la fortuna di acquistare il biglietto per Anfield, tuttavia, potrà vederla anche sul maxi schermo organizzato appositamente da alcuni locali privati della Capitale.

Anche per via delle questioni relative all’ordine pubblico, infatti, nessun maxi schermo ‘ufficiale’ è stato allestito dal Comune di Roma. Tuttavia, diversi locali e luoghi della movida capitolina si sono attrezzati per l’evento e trasmetteranno la gara Liverpool-Roma sul maxischermo. Lo farà, ad esempio, l’Ex Dogana (qui) con ben due maxischermi, ma la partita si potrà vedere anche sul giardino del Monk Club (qui) e in quello di Largo Venue. Per la gara di ritorno del 2 maggio, invece, il Liverpool ha già comunicato che all’interno di Anfield Road verrà allestito un gigantesco maxi schermo davanti al settore Kop, con tagliandi che vanno dalle 5 sterline alle 10 sterline.

Leggi anche: Come vedere Liverpool-Roma in streaming