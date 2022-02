Mazzarri è tornato Miracle Man: il Cagliari spariglia la zona salvezza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico protagonista del 2022 è sin qui senza dubbio Walter Mazzarri: il suo Cagliari vola verso la salvezza a ritmo da Champions League

Sino a poche settimane fa Walter Mazzarri era considerato da più di qualche addetto ai lavori un allenatore “finito” e il suo Cagliari con un piede e forse più in Serie B. Eppure il suo calcio tutto abnegazione e spirito collettivo non ha mai rubato e mai ruberà gli occhi, ma per centrare gli obiettivi è sempre stato più che sufficiente.

Anche per i target più ambiziosi, basti tornare indietro con la memoria all’incredibile salvezza ottenuta con la Reggina malgrado il -11 post Calciopoli. Ma dal Livorno alla Samp, dal Napoli all’Inter, dal Watford al Torino, i ricordi positivi hanno sempre regolarmente superato quelli negativi.

E allo stesso modo sembra poter procedere l’avventura in Sardegna: pochi mesi di apprendistato dopo aver sostituito Semplici, il girone d’andata per i rossoblù recitava il desolante score di 10 punti in cassaforte e speranze minime di uscire dal tunnel. Invece, il coraggio di scelte forti (per esempio l’epurazione di Godin e Caceres) e l’appoggio incondizionato della società hanno ribaltato la stagione.

Sono otto le partite disputate dal Cagliari in questo effervescente 2022, con un bottino pazzesco di ben 15 punti a rivitalizzare la classifica. Vittorie contro Samp, Bologna, Atalanta e Torino, pareggi con Fiorentina, Empoli e Napoli, unica macchia la sconfitta di misura contro la Roma. Un cammino da Champions League più che da duellante per la zona salvezza.

Pericoli che, se il trend dovesse rimanere questo, potrebbero davvero essere scongiurati nelle prossime giornate. Anche perché Genoa e Salernitana qualche punto lo stanno incassando ma restano parecchio lontane, mentre Spezia e Venezia si profilano le due principali indiziate per sprintare fino all’ultimo istante di questa Serie A. E poi c’è Walter Mazzarri, tornato Miracle Man.