Conferenza stampa Mazzarri: «Errori assurdi. Il rigore ci ha impauriti. È stata una giornata no»

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri ha commentato la sfida con lo Spezia, terminato con una pesante sconfitta per la sua compagine. Ecco le sue parole:

IL MATCH – «Dovevamo fare punti e invece li hanno fatti loro. Siamo partiti con alcune cose che avevamo preparato, non finalizzavamo sulle fasce, non è stata una giornata brillante per noi. Lo Spezia era intimorito ma l’entusiasmo del pubblico gli ha dato coraggio. Una partita brutta, una giornata storta da archiviare. Ora sarà più dura, dobbiamo essere più preparati».

TESTA AL MILAN – «Ora affrontiamo il Milan, squadra di categoria superiore ma con il Napoli abbiamo dominato e buttato via due punti. Dobbiamo cercare, anche con le grandi, di fare la nostra partita. Oggi abbiamo preso gol nel modo in cui non andrebbero presi. la prima rete è stata un regalo con quattro davanti, il secondo con un rimpallo. Abbiamo fatto degli errori che contro la Lazio non si sono visti. Lo Spezia è stato più assatanato ma è diventato così dopo i nostri errori».

