Mbappé, dalla Francia sicuri: PSG furioso! Cosa succede

Mbappé, in Francia sono sicuri: il PSG è furioso con l’attaccante transalpino. Ecco cosa sta succedendo

Come riferito da L’Equipe, il PSG sarebbe furioso con Kylian Mbappé, sentendosi tradito dal fatto che il giocatore non abbia mantenuto alcune delle promesse fatte dopo aver ceduto a tutte le sue richieste, anche in ambito extra-sportivo.

Allo stesso modo, però, l’attaccante è deluso dal fatto che lo stesso club abbia tradito le promesse a lui fatte la scorsa estate. E’ stato importante il negare di voler partire a gennaio, ma la sensazione è che la rottura sia stata solamente rimandata.