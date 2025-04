L’anno orribile di Mbappé: arrivato al Real Madrid per vincere tutto, finito tra i fischi del Bernabeu

Arrivato per vincere tutto, la stagione di Mbappé al Real Madrid è stata un flop, finita con i fischi del Bernabeu per il francese

L’avventura di Kylian Mbappé al Real Madrid, finora, si sta rivelando un mezzo flop. Arrivato con l’ambizione di vincere tutto, tra Champions e Pallone d’Oro, il francese ha dovuto incassare l’eliminazione ai quarti del Real (mentre il Psg è in semifinale) e persino le bordate di fischi del Bernabeu. A peggiorare il quadro, l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo e l’adattamento complicato in un attacco dove la sua presenza ha squilibrato l’equilibrio tattico della squadra. Non è una vera punta, e il suo arrivo ha spostato ruoli e gerarchie, facendo perdere efficacia a un reparto già ricco di talento.

Parallelamente, anche il progetto sportivo di Mbappé come imprenditore ha subito una battuta d’arresto: il Caen, club di Ligue 2 di cui ha acquistato la maggioranza, è retrocesso in terza divisione, malgrado i propositi di rilancio. I sogni del giovane Kylian, che da bambino teneva in camera il modellino del Bernabeu, sembrano sfumare tra aspettative non mantenute, errori di gestione e una fama da rockstar che ora sembra più un fardello che una spinta.