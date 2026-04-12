McTominay, solo Palmer meglio dello scozzese: c’è un dato che incorona il centrocampista del Napoli tra i migliori d’Europa

McTominay, in virtù del gol realizzato in Parma Napoli, ha tagliato un importantissimo traguardo che lo consacra a livello europeo

Il posticipo della giornata di Serie A si conclude con un combattuto pareggio per 1-1 tra Parma e Napoli sul prato dello stadio Tardini. Una sfida intensa, vibrante e ricca di capovolgimenti di fronte, in cui i padroni di casa hanno lungamente accarezzato il sogno di una prestigiosa vittoria prima di essere ripresi dal solito, implacabile stoccatore del centrocampo azzurro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il match: il guizzo di Strefezza e la reazione partenopea

La partita si è infiammata grazie alla rete del momentaneo vantaggio siglata da Gabriel Strefezza. L’esterno offensivo ha concretizzato al meglio un’ottima iniziativa della formazione ducale, mettendo in grave difficoltà la retroguardia campana e sbloccando il risultato. Il Napoli, costretto a rincorrere e a fare i conti con l’ottima organizzazione difensiva avversaria, ha dovuto fare appello a tutta la sua qualità per rimettere in piedi la gara. La tenacia partenopea è stata infine premiata dalla zampata vincente di Scott McTominay, il cui inserimento su assist di Hojlund ha siglato il definitivo pareggio, salvando la squadra dalla sconfitta in una trasferta insidiosissima.

Un traguardo storico: il dominio statistico in Europa

Oltre al peso specifico e incalcolabile della marcatura in ottica classifica, il gol messo a segno al Tardini certifica uno status di assoluto livello internazionale per l’ex giocatore del Manchester United. I dati sono semplicemente eloquenti ed evidenziano un rendimento mostruoso: Scott McTominay è il primo centrocampista centrale a segnare 20 gol nelle ultime due stagioni nelle Big-5 leghe europee riporta Opta. Una continuità realizzativa sbalorditiva per un calciatore che agisce prevalentemente nel cuore della mediana, a testimonianza di doti balistiche e tempi di inserimento fuori dal comune.

Dietro soltanto a Cole Palmer

La grandezza di questa impresa statistica assume proporzioni ancora più epiche se si allarga il raggio d’analisi. Andando infatti ad analizzare il panorama generale e includendo i trequartisti, solo Cole Palmer (24) ha saputo fare meglio del talento scozzese nello stesso identico periodo. Un dato che eleva McTominay nell’Olimpo dei giocatori più determinanti del calcio europeo, confermando l’incredibile fiuto della dirigenza azzurra in sede di calciomercato.