La moglie dell’attaccante del Sassuolo, Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha lanciato un curioso appello ai tifosi neroverdi

La showgirl e moglie dell’attaccante del Sassuolo, Kevin Prince Boateng, Melissa Satta ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando anche della nuova avventura di suo marito. La conduttrice ha affermato: «Kevin sta facendo bene e spero sempre che segni, come ha già fatto con Genoa e Cagliari. Domenica sarà dura contro Cristiano Ronaldo. Kevin mi ha detto che è il più forte del mondo davvero e di lui mi fido. Io domenica sarò a Torino. Mi piace fare le trasferte, sono già andata a Cagliari. Ma andrò pure in casa. Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un’occasione del genere ai tifosi neroverdi».

Melissa Satta, famosa sostenitrice del Milan, ha poi spiegato: «Tifo sempre Milan, mi avrebbe fatto piacere se Kevin ci avesse giocato di nuovo, ma le scelte sono sue e mi sembrano giuste. A Modena si sta bene, si mangia benissimo e io posso raggiungerla tranquillamente da Milano, sono meno di 200 chilometri».