Spezia, Meluso: «Italiano a lungo con noi. Zeman? Lui è più attento»

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, parla prima della gara contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni sul tecnico, Vincenzo Italiano

Mauro Meluso parla ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina.

LA GARA – «Le cose belle durano poco, col Milan abbiamo fatto un’impresa ma bisogna resettare e pensare che sì, la posizione di classifica è buona, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Bisogna impegnarsi con la stessa forza e determinazione di sempre».

ITALIANO – «Opera in modo meritocratico e i giocatori lo seguono con attenzione, anche se è uno divertente e scanzonato, che si fa seguire bene dai ragazzi. Ha un contratto di un altro anno con clausola rescissoria, fatto dalla vecchia proprietà quando non ero presente. So che è seguito, ma spero di lavorare con lui a lungo. Somiglianze? Zeman era più spregiudicato, Italiano sta più attento alle marcature preventive, cosa un po’ sconosciuta a Zeman. Lo ricorda, ed è una cosa positiva».