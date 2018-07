Mendes svela: «Felice per la scelta di Cristiano, ecco dove vivrà»

Il super procuratore Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha svelato dove l’asso portoghese vivrà con la famiglia a Torino

Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un affare definito e concretizzato oggi grazie alla super regia di Jorge Mendes, agente del portoghese. Con una nota sul sito ufficiale della Gestifute, l’agenzia che offre servizi di procura sportiva da lui stesso fondata, Mendes ha commentato il buon esito della trattativa. Il super procuratore ha commentato così l’affare che ha portato la stella più luminoso del suo arsenale sotto la mole: «Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni pieni di successi e soddisfazioni».

Svelata quindi la zona dove Cristiano Ronaldo andrà a vivere una volta arrivato a Torino. In pieno centro nel capoluogo torinese e sulla collina vicino alla Continassa, come si era predetto nei giorni precedenti. Facile immaginare che l’abitazione di CR7 e gli spazi circostanzi ad essa saranno inaccessibile per le migliaia di tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare il loro nuovo idolo.