Menez saluta la Reggina: trasferimento in vista verso Malta

Jeremy Menez saluta nuovamente l’Italia: il francese lascia la Reggina per trasferirsi nel campionato maltese con l’Hamrun Spartans

Nuova avventura in vista per Jeremy Menez, ormai vicinissimo a lasciare la maglia della Reggina.

Il fantasista transalpino si trasferirà infatti nel campionato maltese per vestire i colori dell’Hamrun Spartans. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore sbarcherà in prestito e, come contropartita, in amaranto arriverà sempre in prestito il centrocampista maltese Matthew Guillaumier.