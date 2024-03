Mentana: «L’Inter gioca il miglior calcio di sempre»

Enrico Mentana, direttore di La7, ha parlato ad Amazon prima della sfida tra Atletico e Inter di Champions League

Enrico Mentana, direttore di La7, ha parlato ad Amazon prima della sfida tra Atletico e Inter di Champions League. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Quest’anno il clima è diverso: ha un suo gioco, resta la squadra che sta dominando in Italia, dobbiamo essere fieri. Ho visto l’Inter vincere la Coppa del ’64, ma giocare così bene non l’ho mai vista. E’ bella da vedere, come lo era il Milan di Sacchi, l’Ajax di Cruyiff. Quest’anno l’inter è bella e vincente».