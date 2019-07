Mercato, giovani a prezzo d’oro. Le top 5 quotazioni – VIDEO

Mercato, i giovani talenti si pagano a prezzo d’oro. Da Rodrygo a Mbappè passando per De Ligt: le top 5 quotazioni

Il mercato vive una fase storica in cui, per accaparrarsi i migliori profili internazionali, serve spendere molto. Lo hanno vissuto nella propria pelle le società europee negli ultimi anni, in ultima la Juventus che ha dovuto tirar fuori 75 milioni più bonus per prendere De Ligt.

Affiancati all’olandese si trovano Rodrygo, acquistato dal Real Madrid per 45 milioni, Martial è invece approdato allo United per 60 milioni. La medaglia di bronzo spetta a De Ligt, quella d’argento a Joao Felix. L’Atletico Madrid ha dovuto staccare un assegno di 126 milioni per strapparlo a Benfica. Domina incontrastato Mbappè, pagato dal Psg la bellezza di 180 milioni di euro.