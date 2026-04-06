Mercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri preparano la metamorfosi: Pedullà racconta alcuni particolari

Mercato Inter, Il Barcellona insiste per Bastoni: Pedullà svela il piano per il dopo‑addio e la rivoluzione difensiva da 30 milioni

Il futuro di Alessandro Bastoni è sempre più incerto: nonostante il valore tattico del difensore azzurro, le avance del Barcellona si fanno pressanti e, secondo Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, l’ipotesi di un addio comincia a essere concreta. L’Inter si prepara così a una vera trasformazione del reparto arretrato, accelerata anche dalle partenze programmate di De Vrij e Acerbi, con la necessità di riorganizzare la retroguardia in vista della prossima stagione.

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In cima alla lista dei possibili sostituti c’è Tarik Muharemovic del Sassuolo, valutato intorno ai 30 milioni di euro e considerato un investimento che la società nerazzurra sarebbe pronta a sostenere qualora si concretizzasse la cessione di Bastoni. Calda anche la pista che porta a Oumar Solet dell’Udinese, profilo cercato per aggiungere fisicità e presenza atletica alla linea difensiva di Cristian Chivu. La strategia del club è chiara: ricostruire una difesa giovane, aggressiva e di prospettiva, senza farsi trovare impreparati sul mercato.

Il vero sogno per le corsie esterne resta però Marco Palestra, classe 2005 di proprietà dell’Atalanta in prestito al Cagliari, considerato l’obiettivo ideale per ringiovanire le fasce. I contatti con l’entourage sono costanti e, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Luis Henrique, l’assalto al giovane bergamasco diventerebbe la priorità assoluta. Tra cessioni eccellenti e nuovi innesti mirati, l’Inter sembra pronta a cambiare volto puntando con decisione sulla linea verde.

