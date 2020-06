Mercato Juventus, idea Thiago Alcantara per il centrocampo

La Juventus sarebbe interessata a Thiago Alcantara, il calciatore non rinnoverà il contratto in scadenza con il Bayern

In casa Juventus si lavora per il futuro. Il primo colpo è già stato messo a segno, tutto fatto per lo scambio tra Arthur e Pjanic con il Barcellona. Non solo, la società bianconera sarebbe interessata anche a Thiago Alcantara che non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Bayern Monaco.

Come riporta Libero i bianconeri stanno valutando se ci sia una possibilità di acquistare il giocatore a meno di 30 milioni di euro.