Mercato Lazio, Escalante è biancoceleste. Appuntamento a giugno

Mercato Lazio, Escalante ha firmato il contratto che lo lega ai biancocelesti per i prossimi quattro anni. Arriverà a giugno

Prima mossa della Lazio in questo mercato. Si tratta di un colpo in prospettiva, ed è quello di Gonzalo Escalante. Il giocatore, scrive La Gazzetta dello Sport, è arrivato lunedì nella Capitale per svolgere il classico iter.

Visite mediche e firma sul contratto per siglare l’accordo valido per i prossimi quattro anni, alla presenza del suo agente. Acquisto a parametro zero da parte di Igli Tare, che potrà contare sul calciatore dalla prossima annata.