Mercato Lazio, si apre un nuovo scenario per il centrocampo: dal Lione arriva il nome caldo per i biancocelesti

Mercato Lazio, spunta una nuova pista per la mediana: occhi puntati sul Lione secondo le ultime indiscrezioni

Il mercato della Lazio continua a muoversi con decisione. Dopo l’arrivo ufficiale di Kenneth Taylor dall’Ajax, la società biancoceleste è pronta a intervenire nuovamente per rinforzare il centrocampo, reparto rimasto scoperto dopo l’addio di Mattéo Guendouzi, che ha lasciato un vuoto importante in termini di personalità e dinamismo. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il nuovo obiettivo individuato dal club è Tanner Tessmann.

Un profilo internazionale per il centrocampo

Tessmann, statunitense classe 2001, incarna esattamente il tipo di giocatore che la Lazio sta cercando: giovane, fisico, moderno e con un bagaglio internazionale già significativo. Protagonista all’Olympique Lione sotto la guida di Paulo Fonseca, ha collezionato 16 presenze in Ligue 1 e 6 in Europa League, confermando affidabilità e continuità. Oltre alla struttura atletica, ha migliorato anche il senso dell’inserimento, come dimostrano le due reti messe a segno in stagione.

Per la Lazio sarebbe un investimento mirato su un centrocampista completo, capace di coprire campo, aggredire gli spazi e garantire equilibrio nelle due fasi.

Un ritorno in Italia che facilita l’inserimento

Il possibile trasferimento a Roma non rappresenterebbe una novità assoluta per Tessmann. Il giocatore conosce bene la Serie A grazie alle tre stagioni vissute con la maglia del Venezia, un periodo che ne ha accelerato la crescita prima del passaggio in Francia. Questa familiarità con il calcio italiano ridurrebbe al minimo i tempi di ambientamento, rendendolo immediatamente utilizzabile nelle rotazioni di centrocampo.

Trattativa in evoluzione

I contatti con l’Olympique Lione proseguono e le prossime ore saranno decisive per valutare la sostenibilità economica dell’operazione. Tessmann è uno dei nomi più caldi sul tavolo della dirigenza biancoceleste, pronta a tentare l’affondo per riportare in Italia il talento classe 2001.

