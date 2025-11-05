Milan News
Mercato Milan, Tare in missione: obiettivo un profilo ambito, il ds rossonero sfida i top club. Ecco lo scenario
Mercato Milan, ecco la missione di Tare: nel mirino un obiettivo conteso, sfida aperta ai big d’Europa
In casa rossonera la speranza di rinnovare con Mike Maignan non è ancora tramontata, ma la situazione resta ferma: nessuna trattativa concreta è in corso e cresce la consapevolezza che questi possano essere gli ultimi mesi del portiere francese a Milano. Per questo la dirigenza sta già sondando il mercato internazionale alla ricerca di un sostituto all’altezza.
Il profilo ideale: giovane e di prospettiva
Il Milan punta a un portiere giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita. Tra i nomi già noti come Elia Caprile e Guillaume Restes, si aggiunge ora quello di Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo. Classe 2002, 190 cm di altezza, cresciuto nel vivaio del club tedesco, Atubolu è diventato titolare nella stagione 2023/24, contribuendo al cammino europeo fino agli ottavi di Europa League. Le sue prestazioni convincenti gli hanno aperto le porte della Nazionale maggiore di Julian Nagelsmann. Viene descritto come un portiere esplosivo, reattivo e particolarmente abile nelle uscite.
Sfida di mercato con l’Inter
Il contratto di Atubolu scade nel 2027 e diversi top club europei hanno già acceso i riflettori su di lui. Tra questi c’è anche l’Inter, che lo considera un possibile erede di Yann Sommer. Il Milan, però, non intende restare a guardare: uno scout rossonero sarà presente alla prossima gara di Bundesliga contro il St. Pauli per aggiornare i report sul giovane portiere.
Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo è la gestione del giocatore da parte della stessa agenzia che cura gli interessi di Alexis Saelemaekers, un legame che potrebbe agevolare i contatti tra le parti.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Vendita San Siro, novità clamorose: aperta un’indagine per turbativa d’asta: cosa sta succedendo e quali sono i rischi
Milan, buone notizie per Allegri: quel giocatore ha smaltito l’infortunio e sarà disponibile contro il Parma. Le ultimissime
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...