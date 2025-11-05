Mercato Milan, Tare in missione: obiettivo un profilo ambito, il ds rossonero sfida i top club. Ecco lo scenario

Mercato Milan, ecco la missione di Tare: nel mirino un obiettivo conteso, sfida aperta ai big d’Europa

In casa rossonera la speranza di rinnovare con Mike Maignan non è ancora tramontata, ma la situazione resta ferma: nessuna trattativa concreta è in corso e cresce la consapevolezza che questi possano essere gli ultimi mesi del portiere francese a Milano. Per questo la dirigenza sta già sondando il mercato internazionale alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Il profilo ideale: giovane e di prospettiva

Il Milan punta a un portiere giovane, talentuoso e con ampi margini di crescita. Tra i nomi già noti come Elia Caprile e Guillaume Restes, si aggiunge ora quello di Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo. Classe 2002, 190 cm di altezza, cresciuto nel vivaio del club tedesco, Atubolu è diventato titolare nella stagione 2023/24, contribuendo al cammino europeo fino agli ottavi di Europa League. Le sue prestazioni convincenti gli hanno aperto le porte della Nazionale maggiore di Julian Nagelsmann. Viene descritto come un portiere esplosivo, reattivo e particolarmente abile nelle uscite.

Sfida di mercato con l’Inter

Il contratto di Atubolu scade nel 2027 e diversi top club europei hanno già acceso i riflettori su di lui. Tra questi c’è anche l’Inter, che lo considera un possibile erede di Yann Sommer. Il Milan, però, non intende restare a guardare: uno scout rossonero sarà presente alla prossima gara di Bundesliga contro il St. Pauli per aggiornare i report sul giovane portiere.

Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo è la gestione del giocatore da parte della stessa agenzia che cura gli interessi di Alexis Saelemaekers, un legame che potrebbe agevolare i contatti tra le parti.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

