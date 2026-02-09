Mercato Milan, che tesoretto dai prestiti: la cifra monstre che i rossoneri potrebbero incassare in estate dai riscatti. I dettagli e i nomi

Oltre ai proventi garantiti dalla qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si appresta a vivere un’estate da protagonista grazie a un “tesoretto” inatteso ma fondamentale. Secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, le casse del club di via Aldo Rossi potrebbero gonfiarsi di ben 70 milioni di euro extra. Questa cifra monstre non piove dal cielo, ma è il frutto di una strategia lungimirante sui prestiti: i riscatti di numerosi calciatori attualmente parcheggiati altrove sono pronti a trasformarsi in liquidità fresca da reinvestire immediatamente per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il quotidiano sportivo titola senza mezzi termini: «Tesoretto da 70 milioni». Una parte di questo piano è già realtà: il giovane terzino spagnolo Alex Jimenez è stato riscattato a titolo definitivo dal Bournemouth, aprendo le danze delle cessioni. La lista delle partenze è però lunga e ben avviata: si attendono le ufficialità per l’esterno offensivo nigeriano Samuel Chukwueze, destinato a rimanere in Premier League con il Fulham, per il centrocampista Tommaso Pobega, che si è imposto al Bologna, e per il jolly Filippo Terracciano, che ha convinto la Cremonese.

A questi addii programmati si aggiungono le situazioni dell’attaccante scuola Milan Lorenzo Colombo (ora al Genoa), del veterano spagnolo Alvaro Morata, al Como, e del regista algerino Ismael Bennacer, ormai stabilmente alla Dinamo Zagabria. La cifra finale potrebbe lievitare ulteriormente se andasse in porto l’operazione più complessa, quella legata a Yunus Musah. Il mediano statunitense, attualmente in prestito all’Atalanta, rappresenta l’ago della bilancia: il suo riscatto da parte della Dea non è ancora scontato, ma garantirebbe un’entrata cruciale. Grazie a queste dismissioni, il tecnico livornese del Diavolo potrà contare su un budget sostanzioso per puntare nuovi innesti di qualità e riportare i Rossoneri al vertice.