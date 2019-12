Mercato Napoli: Gattuso insiste per Ricardo Rodriguez

Il Napoli si guarda intorno in vista del mercato di gennaio: l’obiettivo è un terzino. Gattuso vorrebbe allenare ancora Ricardo Rodriguez

Quella contro l’Atalanta potrebbe essere stata l’ultima gara disputata da Ricardo Rodriguez con la maglia del Milan. Ma lo svizzero potrebbe non dire addio alla Serie A.

Come si apprende dalle colonne del quotidiano partenopeo Il Mattino, il Napoli avrebbe messo nel mirino il laterale difensivo rossonero per rinforzare la fascia. Il giocatore gode dell’apprezzamento di Gattuso, intenzionato a puntare su di lui in caso di addio di Ghoulam.