Mercato Roma, Carrasco rimane il preferito: ecco perché! Intanto Gasperini modifica la lista Uefa: Dovbyk è fuori. La situazione

La strategia della Roma per il mercato di gennaio è ormai definita e non ammette deviazioni: tutte le risorse residue saranno convogliate sull’acquisto di un esterno d’attacco di alto profilo. A svelare i dettagli del piano operativo è l’edizione odierna di Tuttosport, che riporta i retroscena del vertice strategico andato in scena a Trigoria tra il tecnico Gian Piero Gasperini, il presidente Ryan Friedkin e il direttore sportivo Frederic Massara. L’allenatore dei Giallorossi ha ribadito la necessità imperativa di un’ala sinistra pura per completare il suo scacchiere tattico aggressivo, ricevendo dalla proprietà statunitense il via libera per un investimento importante, stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Carrasco in pole: il nodo formula e la volontà del giocatore

Il nome caldo in cima alla lista dei desideri rimane quello di Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga classe ’93, attualmente stella dell’Al-Shabab, è il profilo preferito per esperienza internazionale e qualità nell’uno contro uno. Tuttavia, la trattativa vive una fase di stallo legata alla formula del trasferimento: il club saudita pretende una cessione a titolo definitivo, mentre i Capitolini frenano sull’acquisto a titolo pieno di un 32enne. L’alleato principale di Massara resta la ferrea volontà del calciatore: Carrasco spinge per il ritorno nel calcio europeo per giocarsi le carte in ottica Mondiale ed è disposto a ridursi sensibilmente il faraonico ingaggio attuale da 13 milioni a stagione.

Sfuma Tsimikas, rivoluzione in lista Uefa

Se sul fronte difensivo tramonta definitivamente la pista Kostas Tsimikas, bloccato dal Liverpool a causa dello stallo per il sostituto di Robertson, l’attenzione si sposta sulla Lista UEFA in vista della fase a eliminazione diretta. Con l’ultimo match del girone alle porte, si profila un cambio doloroso ma necessario: Artem Dovbyk, possente centravanti ucraino frenato da un infortunio alla coscia, rischia seriamente il taglio eccellente. Al suo posto è pronto a subentrare il neoacquisto Donyell Malen, l’attaccante olandese ex Dortmund arrivato per garantire freschezza, gol e imprevedibilità al reparto offensivo della Lupa nelle notti europee.

