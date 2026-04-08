Calciomercato
Mercato Roma, la proprietà blocca i rinnovi: si fermano anche le trattative per Mancini e Cristante
Mercato Roma, rinnovi congelati: decisione della proprietà. In stand‑by anche Mancini e Cristante. Le ultimissime
Arrivano ulteriori conferme sul cambio di strategia della Roma nella gestione dei rinnovi contrattuali. Dopo le indiscrezioni circolate ieri, anche l’esperto di mercato Matteo Moretto ha riportato che il club giallorosso ha deciso di mettere ufficialmente in stand‑by tutte le trattative in corso. Una scelta che riguarda l’intera rosa, compresi Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per i quali si parlava di una firma imminente.
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La decisione sarebbe maturata direttamente ai vertici della società: la proprietà vuole prendersi alcune settimane per valutare l’andamento del finale di stagione e definire la programmazione tecnica futura prima di impegnarsi in nuovi accordi a lungo termine. Un congelamento temporaneo, dunque, che riflette la volontà di avere un quadro più chiaro prima di procedere con qualsiasi rinnovo
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