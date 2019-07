Mercato Roma, Sarri parla del futuro di Gonzalo Higuain: «Se la società dovesse venderlo, mi adeguerò. Ora è a disposizione»

Gonzalo Higuain è l’obiettivo dichiarato per l’attacco della Roma. All’attualità delle cose, però, la trattativa appare piena di ostacoli per svariati motivi. Intanto l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza proprio del centravanti e del suo futuro: