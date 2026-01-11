Mercato Serie A: il Genoa pensa al ritorno di El Shaarawy, investimento record per il Pisa e Fiorentina scatenata! Le mosse dei club

Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda, coinvolgendo tutte le protagoniste della massima serie in un valzer di trattative frenetiche. Secondo la ricostruzione di Tuttosport, la copertina spetta alla Fiorentina: il club gigliato ha deciso di affondare il colpo per Tommaso Baldanzi. Il pressing sulla Roma è asfissiante per chiudere l’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto (legato alla salvezza), con un contratto pronto fino al 2030. Sul fronte uscite, i toscani salutano Pablo Marí, esperto difensore pronto a raggiungere il tecnico Simone Inzaghi all’Al Hilal per 1,5 milioni, e sfoltiscono la rosa con le partenze dell’attaccante Christian Kouamé e del giovane Mattia Viti (verso la Sampdoria via Nizza).

In Liguria, il Genoa si muove con ambizione: preso il portiere brasiliano Bento dall’Al Nassr, il vero sogno è il ritorno di Stephan El Shaarawy, poco utilizzato da Gian Piero Gasperini e tentato di chiudere la carriera in rossoblù. Ma il colpo a sorpresa lo firma il Pisa: la società nerazzurra dimostra la sua solidità in Serie A investendo pesantemente sul futuro. Preso il difensore centrale classe 2005 Rosen Bozhinov dall’Anversa: un’operazione da 5 milioni di euro (più percentuale sulla rivendita) che blinda il talento bulgaro fino al 2030.

Molto attivo anche il Lecce, che accoglie il mediano Sadik Fofana e chiude per l’esterno Oumar Ngoi. Il Bologna guarda al Sudamerica per il dopo-Fabbian, puntando su Freytes e Acuna, mentre si complica il rinnovo del colombiano Jhon Lucumì. Nelle retrovie, la Cremonese chiede il centrocampista Simon Sohm alla Fiorentina, il Cagliari valuta Hans Nicolussi Caviglia per la mediana e l’Udinese blinda il portiere Sava. Infine, a Parma, l’attaccante Patrick Cutrone cerca una nuova sistemazione per trovare spazio.

