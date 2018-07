Mercato Toro, ultimatum al Santos per arrivare a Verissimo: Petrachi ha in mano Bremer, difensore centrale classe 1997 dell’Atletico Mineiro

Accolto un Izzo, adesso se ne farà… un altro. Nel senso che il Toro, con la decisa virata alla difesa a tre tanto cara a Mazzarri, ha messo in conto almeno due rinforzi per la retroguardia della prossima stagione. E, salvo colpi di scena, il secondo dopo l’ex Genoa arriverà dal Brasile. Dove da settimane Petrachi sta trattando con il Santos per il talentuoso carioca Verissimo. Una via tanto affascinante quanto tortuosa, data la resistenza del club e la difficoltà nel definire la cifra da sborsare per via della presenza di una lunga schiera di procuratori e personaggi annessi che vantano una percentuale sul cartellino del difensore.

Per questo Cairo, negli ultimi giorni, ha virato su un altro profilo. Quello di Bremer, classe 1997 dell’Atletico Mineiro, società con la quale la trattativa è già di fatto conclusa sulla base di un accordo da 5-6 milioni, praticamente la metà della cifra necessaria per arrivare a Verissimo. Affare fatto? Ni, perché i granata hanno preferito non apporre ancora la fatidica firma nero su bianco sull’accordo. Per capire, prima, se il diversivo potesse smuovere gli animi in casa Santos, dato che Verissimo viene comunque considerato un innesto più pronto e più affidabile. Se nulla capiterà nelle prossime ore, però, a maggior ragione con il raduno al Filadelfia ormai alle porte, Bremer diventerà un nuovo giocatore del Toro.