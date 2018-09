Mertens assicura: «Ho parlato con Ancelotti, in futuro giocherò di più»

Dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato anche del suo scarso impiego iniziale col Napoli, assicurando però di avere la fiducia di Ancelotti per il prossimo futuro

Dopo il buon Mondiale disputato col Belgio e terminato al terzo posto, Dries Mertens è stato poco impiegato dal Napoli nell’avvio di campionato. Per l’attaccante, solo tre presenze da subentrato nelle prime tre gare disputate dalla squadra di Carlo Ancelotti, condite dal gol vittoria contro il Milan. Dal ritiro con la sua Nazionale, Mertens ha però assicurato di aver parlato con Ancelotti, il quale ripone in lui piena fiducia per il prossimo futuro: «La questione è semplice, sono tornato tardi dalla Coppa del Mondo. Ma ho parlato con l’allenatore e ha intenzione di farmi giocare più regolarmente in futuro».

Poi, il giocatore belga ha parlato del suo ruolo nel gruppo di Ancelotti: «Il mio ruolo non è cambiato dal Mondiale, abbiamo parlato e all’allenatore piace il mio modo di giocare. Sinceramente non penso che sarei stato pronto per giocare 90 minuti in questa fase prima fase».