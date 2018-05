Dries Mertens, a due giorni dalla fine del campionato, ha fatto il suo personalissimo bilancio dell’annata calcistica 2017/2018

Il campionato di Mertens è stato contraddistinto da luci, all’inizio, e da ombre, verso il finale, complice la stanchezza. Il belga è sempre sceso in campo e, in 38 giornate, ha messo insieme 18 gol e 6 assist. Un contributo davvero niente male, che però non è bastato a far vincere lo Scudetto al Napoli. Ciro, come è stato soprannominato dalla tifoseria partenopea, ha tirato le somme di quanto accaduto in campo e si è detto comunque soddisfatto, senza però dimenticare il grosso dispiacere dato dal mancato Scudetto.

Il folletto belga ha riassunto il campionato con una clip video postata sul suo profilo Instagram, con tanto di didascalia da brividi: « Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo… Per il futuro è importante sapere che NOI napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre!». Parole di un belga napoletano che, nonostante i rumors di mercato, sembra avere ancora testa e cuore legati ai colori azzurri.