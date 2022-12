Messi, che futuro dopo il Mondiale? Dal PSG al ritorno a Barcellona

Le ultime sul futuro di Lionel Messi dopo il Mondiale. La pulce ha il contratto in scadenza con il PSG. I dettagli

Sono giorni di grande festa in casa Messi per la storica conquista della Coppa del Mondo in Qatar. Tra poco potrebbe però essere già tempo di iniziare a programmare il futuro. L’argentino ha infatti il contratto in scadenza con il PSG e a giugno sarebbe libero di trasferirsi a parametro zero.

FUTURO – Secondo il Mundo Deportivo, Messi rinnoverà con il club parigino per un’altra stagione visto che, sia lui che la famiglia, si trovano bene nella capitale francese. Secondo La Vanguardia, invece, l’argentino avrebbe già comunicato a Xavi l’intenzione di tornare al Barcellona.