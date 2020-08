Messi, non solo Inter: dalla Spagna fanno il nome anche della Juventus

Dalla Spagna accostano il nome di Lionel Messi anche alla Juventus

Lionel Messi all’Inter è ormai una voce che circola da mesi. Ma dalla Spagna fanno oggi anche il nome della Juventus, oltre anche al Psg dello sceicco Al-Khelaïfi, come possibile pretendente al fuoriclasse argentino.

Secondo Sport, i bianconeri potrebbero permettersi il numero 10 blaugrana e sognare la coppia Messi-Cristiano Ronaldo. Difficile, però, che una possibile trattativa vada in porto dati i problemi economici derivanti dal Coronavirus. Ma soprattutto, per arrivare alla Pulce la Juventus dovrebbe drasticamente abbassare il monte ingaggi privandosi di diversi top player in squadra.