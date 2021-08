Messi PSG, è fatta: accordo trovato. Nelle prossime ore sarà a Parigi

Dopo le voci, i ritardi e le indiscrezioni, ora è fatta: Lionel Messi è un nuovo calciatore del PSG. Manca solo l’ufficialità ma c’è l’accordo: biennale da 35 milioni all’anno con possibilità di estensione fino al 2024. Nelle prossime ore, riporta Fabrizio Romano, sarà a Parigi.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021