Una prodezza di Lionel Messi porta in vantaggio l’Argentina contro la Nigeria: Maradona impazzisce in tribuna

Leo Messi è atterrato in Russia. Finalmente la pulce argentina si è sbloccata, alla sua terza partita al Mondiale. Bellissima la prodezza con cui Messi ha portato in vantaggio l’Argentina: lancio lungo di Banega, stop di coscia da parte del numero 10, il quale si allunga la palla di sinistro e sempre di sinistro batte il portiere nigeriano con un tiro incrociato. Argentina in vantaggio e, fino a questo momento, Argentina qualificata.

Le tribune dello stadio di San Pietroburgo, colme di tifosi argentini, sono esplose in un urlo di gioia ed entusiasmo. Tra tutte ha sorpreso l’esultanza di Diego Armando Maradona in tribuna, quasi posseduto con mani e occhi rivolte al cielo. Per far qualificare l’Albiceleste agli ottavi, serve anche questo.