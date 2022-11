Milan, Leao in uscita? L’alternativa potrebbe essere Gakpo

Il Milan potrebbe valutare l’innesto di un attaccante esterno dovesse partire Leao, il primo nome della lista è quello di Gakpo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese in gol contro il Senegal al Mondiale in Qatar costerebbe non meno di 50 milioni. Prezzo elevato per l’attaccante del Psv, e prima c’è da capire il futuro del classe 2000 portoghese con i rossoneri.