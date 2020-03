Michela Persico: «Spero che il virus non incida sulla gravidanza. Ci rialzeremo»

Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Ecco le sue parole

«Una grande paura per entrambi, oggi viviamo separati. Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire che cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non ci dovrebbero essere problemi: ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita. Io e Daniele stavamo preparandoci a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo».