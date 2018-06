Sinisa Mihajlovic è pronto a ripartire dall’estero. L’allenatore ha un accordo con lo Sporting Lisbona: pronto un triennale

Lo Sporting Lisbona ha in pugno Sinisa Mihajlovic. Nuova avventura per l’allenatore serbo, pronto a ripartire dopo l’avventura non particolarmente positiva al Torino. Il tecnico sta per firmare un contratto triennale con lo Sporting Lisbona. Avventura non semplice in Portogallo. Dopo l’aggressione da parte di un folto gruppo di tifosi, alcuni big stanno lasciando e sono pronti a rescindere.

Sinisa però potrà ripartire dall’Europa League: lo Sporting ha ottenuto l’accesso alla competizione europea e potrà avere una rosa all’altezza. Il tecnico, secondo La Gazzetta dello Sport, è volato in Portogallo e nelle prossime ore è attesa la firma. Sinisa proverà a rilanciare le ambizioni dello Sporting Lisbona, club storico e di grande tradizione in Portogallo. Non sarà semplice ma la grinta del serbo potrebbe essere determinante in una situazione ambientale non semplicissima.