Mihajlovic: «Stagione anomala, campionato un po’ falsato» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu:

«E’ stata una stagione anomala per tutto, in modo particolare per questo lockdown. I ragazzi sono stati bravi, si sono comunque allenati anche quando non dovevano allenarsi in casa e durante tutto il lockdown. Sappiamo un pò tutti che è stato un campionato falsato».