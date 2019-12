Mijatovic, messaggio a CR7: «Doveva partecipare al Pallone d’Oro» – VIDEO

Mijatovic, messaggio a CR7: «Doveva partecipare al Pallone d’Oro». La critica dell’ex dirigente del Real Madrid

Predrag Mijatović, ex dirigente del Real Madrid, ha parlato della mancata partecipazione di Cristiano Ronaldo alla cerimonia del Pallone d’Oro.

Le sue parole: «Non devo dire nulla, non ero presente. Lo ero quanto Luka Modric ha vinto il Pallone d’Oro. Anche lo scorso anno Cristiano non c’era, era ovvio non avrebbe vinto. Non ho alcun commento da fare, posso solo dire che in una cerimonia che si svolge a livello mondiale come il Pallone d’Oro, al di là del fatto che si possa vincere o meno, bisogna partecipare perché è una festa del calcio».