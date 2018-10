Milan, abbonamenti in crescita: il merito è tutto di Higuain

Nei giorni successivi all’acquisto di Higuain, c’è stato il boom di abbonamenti: il Milan ha registrato un aumento medio del numero di tessere giornaliere pari all’84 %

L’approdo di Gonzalo Higuain al Milan non fa felici solamente i tifosi visti i gol segnati finora e le ottime prestazioni fornite in campo. A sorridere è ovviamente anche la società: l’arrivo del numero 9 argentino ha giovato in termine di abbonati allo stadio. Nei primi 10 giorni successivi al suo acquisto, infatti, è stato registrato un aumento medio del numero di tessere giornaliere, pari all’84%. Il risultato dimostra come puntare sui giocatori copertina sia sempre la scelta giusta: i tifosi, infatti, nonostante un’estate travagliata visti i cambi e l’avvicendamento in società, una volta saputo chi sarebbe stato il nuovo attaccante rossonero, non hanno perso tempo, correndo ai botteghini per non perdersi le gesta del campione argentino.

Si ipotizza che la quota degli abbonati sia circa di 30-35mila unità, più o meno come la stagione passata, ma in quel caso a fare da volano fu una campagna acquisti molto dispendiosa, visti gli oltre 200 milioni di euro spesi. In questo caso, invece, il merito è tutto di Higuain, che ha riportato allo stadio alcuni fan dopo anni di assenza e ha dato finalmente un buon motivo per tornare a comprare la maglia numero 9 del Milan, da troppo tempo in cerca di un padrone.