André Silva si racconta e torna sulle sue origini: l’attaccante del Milan si sofferma sul Portogallo e la lontananza da casa

Lasciare il Portogallo non è stato facile. A raccontare le sue origini e la difficile lontananza da casa è l’attaccante del Milan, André Silva. Il giocatore, che ha lasciato la sua patria la scorsa estate per approdare a Milano, si è confessato in un’intervista a Forza Milan!: «Lontano dal mare è diverso, è una cosa che mi manca. La mia famiglia è tutta in Portogallo, a Oporto. Sono cresciuto con loro, è la prima volta che vivo lontano da casa e dalla spiaggia, anche questo fa la differenza».

L’attaccante classe 1995 ha poi proseguito:«La vita ora è diversa, io sono abituato a sentire il mare, a respirare il sale. Spesso passeggiavo o andavo in bicicletta sul litorale, per me sarebbe meglio stare con la famiglia e nella mia città, ma la vita è così. È breve, le cose cambiano e bisogna sempre guardare avanti, uscire dalla ‘comfort zone’».