L’arrivo di Paquetà impone delle serie riflessioni tattiche: al Flamengo agisce da trequartista, Gattuso cambierà il suo amato 4-3-3 per il talento brasiliano?

Dopo aver battuto la concorrenza di Manchester City e Psg, il Milan è pronto ad accogliere Lucas Paquetà e a godersi le sue giocate. Il 21enne, proveniente dal Flamengo, squadra da cui il Real Madrid ha acquistato Vinicius, passerà così dai rossoneri del Brasile ai rossoneri d’Italia. Con la sua ex squadra, Paquetà ha agito in modo particolare da trequartista centrale dietro la punta, anche se non sono mancate le occasioni in cui è stato schierato mezzala dal tecnico del Flamengo, Dorival Junior. Paquetà è comunque un giocatore di qualità e con il suo sinistro è in grado di far letteralmente sparire la palla, mettendo in seria difficoltà il suo diretto marcatore.

Paquetà potrebbe diventare un equivoco tattico

Proprio la sua posizione, tuttavia, potrebbe essere oggetto di riflessioni in casa Milan, in particolare da parte del tecnico, Gennaro Gattuso. Fin qui, infatti, i rossoneri sono sempre scesi in campo con un 4-3-3, quindi come si concilierebbero le caratteristiche di Paquetà con lo schieramento del Milan? La mossa più semplice potrebbe essere un cambio di modulo: Gattuso, per mettere a proprio agio il talentino brasiliano, potrebbe optare per un 4-2-3-1, lo stesso schieramento in cui Paquetà ha spesso giocato con il Flamengo. L’alternativa, per non perdere gli automatismi di gioco trovati in questo inizio di Serie A, sarebbe invece quella di proseguire con il 4-3-3, ma arretrando il raggio d’azione del 21enne. Nel caso agisse da mezzala, però, da lui non bisognerebbe certo aspettarsi un lavoro in fase di copertura, così come viene fatto adesso da Kessie e Bonaventura.

Il precedente di Calhanoglu

La strada del trequartista potrebbe infine portare anche a un 4-3-1-2, ma che fine farebbero le ali in questo caso? In particolare, sarebbe giusto sacrificare un modulo in cui Suso sta sta facendo tanto bene in questo momento? La sensazione è che alla fine sarà Paquetà a doversi adattare al calcio italiano e non viceversa, basti pensare che lo stesso Calhanoglu, in nome del 4-3-3, si è riciclato come esterno sinistro, nonostante al Bayer Leverkusen agisse molto bene da trequartista centrale.