Milan, basta addii a zero: Cardinale vara il piano rinnovi

Il nuovo proprietario del Milan Cardinale non vuole più addii a zero e vara il piano per i rinnovi

Il neo proprietario del Milan Gerry Cardinale non vuole che ripetano casi alla Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Per mentalità imprenditoriale, perdere un calciatore a zero significa abbandonare un asset e rinunciare a parte del proprio patrimonio, un concetto che ogni proprietario conosce ma a Cardinale sta particolarmente a cuore

Per lui non è ancora tempo di prendere decisioni per il Milan ma è chiaro che nel prossimo futuro condividerà con Elliott le decisioni strategiche. Rafael Leao, Ismaël Bennacer, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu sono le quattro situazioni al centro dell’attenzione. Senza dimenticare naturalmente Sandro Tonali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

