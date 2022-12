Milan, Pioli ritrova capitan Calabria

Il Milan nella giornata di oggi giocherà in amichevole contro il Psv Eindovhen e Pioli ritrova anche il suo capitano Calabria

Il Milan nella giornata di oggi giocherà in amichevole contro il Psv Eindovhen e Pioli ritrova anche il suo capitano Calabria.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe ’96 torna in campo dopo il lunghissimo infortunio che l’ha costretto fuori in questi mesi. Pioli può sorridere in vista della sfida contro la Salernitana per ritrovare gli automatismi della corsia di destra.