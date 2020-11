Milan, Calhanoglu piace a Inter e Juve: ecco la proposta di Paratici

Inter e Juve si sono interessate ad Hakan Calhanoglu, che continua a non rinnovare il proprio contratto con il Milan. La situazione

Secondo Tuttosport potrebbe andare in scena un Derby d’Italia per Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco piace molto sia alla Juve che all’Inter e, intanto, continua a non voler rinnovare il contratto con il Milan. Ancora troppa la distanza tra l’offerta del club rossonero e la richiesta avanzata dall’agente del giocatore.

Il manager Gordon Stipic avrebbe offerto Hakan alle due squadre. Il turco potrebbe diventare una bella occasione per i nerazzurri, soprattutto se dovessero vendere Eriksen. Ma la Juve, secondo fonti turche, sarebbe in vantaggio, con Paratici pronto ad affondare il colpo sul calciatore. In Turchia danno la Juventus in pole per giugno, ma tengono aperta una piccola possibilità anche per gennaio. In quel caso i bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi.